グラビアアイドル柚乃りか（27）が、29日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。柚乃は「ふともも巨大化しすぎ」とコメント。ミニスカート姿で椅子に座り、むっちりとした太ももが強調されたショットを披露した。この姿にフォロワーからは「今までで1番いい太さ」「ムチムチ太もも1番魅力的」「健康的で魅力的で悩ましくて神々しくさえある」「愛と夢が詰まってる」とコメントが寄せられている。柚乃は1998年（平10）7月30