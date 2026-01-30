演歌歌手の島津亜矢（54）が、29日までに自身のブログを更新。米歌手レディー・ガガ（39）のライブを鑑賞したことを報告した。島津は「こんにちは先日甥っ子2人とレディー・ガガさんを観に行ってきました」とライブ参戦を報告した。続けて「2時間半夢のようなひとときパワーをいただきました次は何年後にいらっしゃるかな?」と感想をつづった。この投稿にファンからは「私は、亜矢さんのコンサートで、パワーをもらってい