女子プロレスラーのダンプ松本（65）が29日までにインスタグラムを更新。入院したことを報告した。ダンプは「今日から入院だよー元気明日は膝の手術頑張るぞー」と意気込み、病室でのショットを投稿した。続けて「手術は先生が頑張るからお任せして、ダンプはリハビリ頑張るぞー早くリングに戻れるように」とつづった。この投稿にフォロワーからは「元気になって帰ってきてくださいね」「手術の成功祈っています」と応援が