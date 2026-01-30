◇米男子ゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第1日（2026年1月29日カリフォルニア州トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、同北C＝7258ヤード、いずれもパー72）松山英樹（33＝LEXUS）が北Cで1イーグル、7バーディー、1ボギーの8アンダー64をマークし、首位と2打差の3位につけた。久常涼（23＝SBSホールディングス）、中島啓太（25＝フリー）は北Cを3アンダー69で回り41位。平田憲聖（25＝ELECOM）は北C