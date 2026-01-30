米FRB本部の改修工事を視察するパウエル議長（右）とトランプ大統領＝2025年7月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、連邦準備制度理事会（FRB）の新しい議長人事を「来週公表する」と表明した。現在の金利は高すぎると改めて不満を示し「世界のどこよりも低い金利にすべきだ」と訴え、2〜3％の利下げを要求した。ホワイトハウスで開いた閣議で語った。トランプ氏は、FRBの協力があれば経