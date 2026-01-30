◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュランス・オープン第１日（２９日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）今季第３戦の第１ラウンドが行われ、米ツアー１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は北Ｃで１イーグル、７バーディー、１ボギーの６４をマークし、８アンダーで首位と２打差の３位と好発進した。同コースを回った中島啓太（フリー）、久