兵庫県の姫路市選挙管理委員会は２９日、市内の期日前投票所を訪れた男性に、誤って衆院選比例代表の投票用紙を二重交付するミスがあったと発表した。記載内容が正しければ、投票された２枚とも有効票になるという。発表では、同日午前１１時頃、市役所の投票所で男性が小選挙区の投票をした後、比例代表の投票用紙を小選挙区の投票箱に入れた。男性はその旨を申告したが、現場の担当者は小選挙区の用紙に比例代表の内容を記