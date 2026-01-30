上野駅で発生した架線断線の影響で、午前7時前から運転見合わせが続いているJR常磐線について、点検作業に時間を要しているため、運転再開には相当な時間がかかり、昼過ぎの運転再開を見込んでいるとJR東日本が発表した。JR東日本によると、午前7時ごろ上野駅内の常磐線の架線が断線した影響で停電が発生し、常磐線の上野〜土浦駅間の上下線で運転見合わせとなっている。このほかにも高崎線、宇都宮線の全線で運転見合わせとなった