タレント三田寛子（60）が29日までにインスタグラムを更新。27日に誕生日を迎えたことを報告した。三田は「Happy Birthday to me私って本当にドジコントみたい」とコメントし「お祝いしてもらいケーキの蝋燭を願いを込めて吹き消した後ケーキをおっことしてしまった形は崩れましたがみんなで残らず頂きました」と、誕生日会での出来事を明かした。三田は赤いニットを着用し、ケーキやワインを手に笑顔を見せている。続けて