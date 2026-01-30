ネイマール「最後の戦い」（前）ネイマールの人生はまるで一本の映画のようだ。いや、ネイマールは自分が映画のなかの主人公であるかのように生きてきた、と言ったほうがいいかもしれない。拍手あり、転落あり、どんでん返しに満ちている。アクション映画であり、コメディ映画でもあって、人を笑わせ、そして泣かせる。この２月５日でネイマールは34歳になる。映画もついに終盤に入ろうとしている。最終章のテーマははっきりし