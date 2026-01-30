30日午前8時ごろ、愛知県稲沢市今村町のリサイクル工場の敷地から出火したと119番通報がありました。 敷地内から激しい炎と煙が上がっていて、消火活動が続いています。 警察によりますと、けが人の情報は入っていないということです。