中国の習近平国家主席とイギリスのスターマー首相が会談し経済分野での協力強化で一致しました。【映像】握手をするスターマー首相と習近平国家主席新華社通信によりますと、習近平国家主席は教育や医療・金融などの分野での協力を提唱し、スターマー首相も、経済分野での協力強化を望むと答えたということです。また、習主席はアメリカを念頭に「単独主義や強権政治により国際秩序が深刻な打撃を受けている。大国が率先して