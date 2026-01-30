阪神の岩崎、岩貞、高橋、糸原が30日、「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で行われている沖縄先乗り合同自主トレに合流した。2月1日から始まる春季キャンプでは、4選手ともに具志川スタート。初日から森下、大山、近本ら主力が参加する中でこの日も、佐藤輝の姿はなかった。昨年は30日から先乗り自主トレに合流していた。【1月30日先乗り自主トレメンバー】（投手）岩崎、岩貞、伊原、椎葉、伊藤将、今朝丸、高