JR常磐線は、上野駅で架線の断線により停電が発生した影響で、上下線の一部区間の運転を見合わせています。運転再開は昼過ぎになる見込みです。【映像】JR常磐線北千住駅付近の電車JR東日本によりますと、午前7時ごろ、常磐線の上野駅で架線が断線したことにより停電が発生しました。この影響で、常磐線が上野駅から土浦駅の間の上下線で運転を見合わせていて、宇都宮線と高崎線も一時、運転を見合わせました。常磐線は点