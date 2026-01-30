ホストの身分を隠して、マッチングアプリを通じて、女性2人に接近し、ホストクラブに来店するよう客引き行為をした疑いで、27歳の男が警視庁に逮捕された。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・歌舞伎町のホストクラブ従業員・竹岡拓人容疑者（27）で2025年、マッチングアプリで出会った女性2人に対して、来店するよう誘い、客引き行為をした疑いが持たれている。竹岡容疑者は女性2人と知り合った当初、「IT関連の仕事をして