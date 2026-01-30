河北省雄安新区スタートエリアにある地域共有型スマート宅配便ステーションを1月27日に取材した。同ステーションは雄安新区スタートエリアの中国中化大厦にあり、あらゆる産業に開放されている。主要な宅配便企業の荷物を一括して集荷・発送し、公的でシェアリング型のサービスという特徴を体現する。ステーションにはスマートゴミ分別回収ボックスや、自動計量、ポイントサービス、重量オーバーお知らせなどの機能も備わっている