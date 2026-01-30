中国国家エネルギー局が発表した最新データによると、2025年における中国の社会全体の電力消費量は前年比5．0％増の10兆3682億kWhに達し、世界首位を維持した。一つの国で年間電力消費量が10兆kWhを超えるのは世界初となる。「10兆kWh」という規模は、米国の年間電力消費量の2倍以上に相当し、欧州連合（EU）、ロシア、インド、日本の年間電力消費量の合計をも上回る。電力消費量は経済・社会の運営状況の「バロメーター」や「風向