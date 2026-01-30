エントリーグレードでも上質な「N-WGN」に注目！ホンダの軽自動車「N-WGN（エヌワゴン）」には、150万円台で購入できるベーシックグレードが設定されています。シリーズで最も手頃な価格設定のエントリーモデルですが、充実した装備を備えているといいます。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新“4人乗り”軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）どのようなクルマなのでしょうか。N-WGNは、通勤・通学・買い物な