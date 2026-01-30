1月18日午後、静岡県湖西市の寺院からさい銭約9000円と原付バイクなどを盗んだ疑いで、名古屋市の男が1月29日に逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、名古屋市熱田区神宮に住む無職の男（45）です。警察の調べによりますと、男は18日午後3時頃、湖西市新居町新居の寺院で、さい銭約9000円と原付バイクなど4点（時価合計5万3000円）を盗んだ疑いが持たれています 29日に「さい銭盗があった」と警察に通報が