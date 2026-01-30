人気漫才コンビ「ダブルヒガシ」が30日までに今春の東京進出を発表した。大東翔生（33）はX（旧ツイッター）で「4月からダブルヒガシで東京行ってきまーす！大阪ほんまありがとう！」と報告。東良介（33）も「4月から東京へ行きます！チャレンジしてきます！関西離れるけど変わらず2人でおもろい事していくので引き続き応援よろしくお願いします！応援大好きです」とXにつづった。また3月31日に大阪・なんばグランド花月（