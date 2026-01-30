経済産業省が30日発表した2025年の鉱工業生産指数速報（20年＝100）は前年より0.8％高い102.0だった。上昇は4年ぶり。産業機械の高機能化に欠かせない電子部品・デバイスなどが好調だった。同時に発表した25年12月の生産指数速報（季節調整済み）は前月より0.1％低い101.8で、2カ月連続の低下となった。基調判断は「一進一退」で据え置いた。業種別では、全15業種のうち生産用機械や化学など7業種が低下した。汎用・業務用機