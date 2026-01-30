アイドルグループ「夢みるアドレセンス」の元メンバーで、女優、モデルの小林れい（28）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。事務所を退所したことを報告した。小林は「この度2026年1月28日をもって、契約期間満了に伴い、DeRTA Entertainmentを退所いたしました」と報告。「これまで支えてくださった関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、応援してくださるファンの皆様。いつもありがとうございます」と感謝