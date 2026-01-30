【キャッチボールのとき】正しくステップして、相手の胸に投げる 準備運動に続いて行うことが多いので、ウォーミングアップの延長と考えがちだ。しかし、キャッチボールは最重要な練習メニュー。 「キャッチボールを見れば選手やチームのレベルがわかる」という指導者も多く、たくさんのプロ野球選手が一番大切な練習を問われ「キャッチボール」と答えている。