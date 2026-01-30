トランプ米大統領キューバに石油を供給する国に関税課す大統領令に署名 トランプ米大統領がキューバに石油を供給する国からの輸入品に対する関税を課すための大統領令に署名した。キューバは崩壊寸前とコメント。 トランプ氏のこの行動はメキシコに圧力をかけるものだ。