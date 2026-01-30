◇米男子ゴルフ下部ツアーパナマ選手権第1日（2026年1月29日パナマパナマGC＝7534ヤード、パー70）今季第3戦の第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。石川遼（34＝CASIO）は1バーディー、5ボギーの4オーバー74で回り、暫定109位と出遅れた。杉浦悠太（24＝フリー）は2オーバー72で暫定69位。大西魁斗（27＝ZOZO）は5オーバー75で暫定121位だった。