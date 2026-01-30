30日朝、愛知県稲沢市内のリサイクル工場で火事があり、消火活動が続けられています。この火事による逃げ遅れやケガ人はいないということです。警察と消防によりますと、30日午前8時すぎ、稲沢市今村町にあるプラスチックのリサイクル工場の従業員から「火事です」と119番通報がありました。敷地内に積まれていた廃棄物に火がついたとみられていて、消防が消火活動を続けています。逃げ遅れやケガ人はいないということです。現場は