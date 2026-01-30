シンプレクス・ホールディングスが続伸している。２９日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５７０億円から５８０億円（前期比２２．４％増）へ、営業利益を１４０億円から１４３億円（同３２．４％増）へ、純利益を９５億１５００万円から９６億６６００万円（同２４．２％増）へ上方修正したことが好感されている。 底堅いＤＸ需要を背景に生産能力の向上が売り上げ拡大に直結する事業環