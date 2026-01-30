太洋テクノレックスが急動意、フシ目の３００円台に再び乗せ上値指向を鮮明としている。同社はフレキシブルプリント基板の製造・販売を主力とし、電子基板検査機や鏡面研磨機なども手掛けている。足もとの業績は鏡面研磨機が好調なほか、合理化効果の発現により利益面で会社側の想定を上回って推移している。そうしたなか、２９日取引終了後、２５年１２月期業績予想の修正を発表しており、営業利益は従来予想の６１００万円から