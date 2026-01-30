ＶＡＬＵＥＮＥＸが大幅高となっている。同社はきょう、航空自衛隊が公募した「イノベーション活動に必要な技術情報収集及び解析役務１式」を落札し、契約を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 これは、同社が防衛省関連機関向けに技術情報解析業務を継続的に受託してきた実績を背景として、一般競争入札により選定されたもの。契約金額は３０２５万円となっている。 出所：MINKABU PRESS