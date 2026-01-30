コナミグループが反発している。２９日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３００億円から４６８０億円（前期比１１．０％増）へ、営業利益を１０６０億円から１２３０億円（同２０．７％増）へ、純利益を７５０億円から８６０億円（同１５．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８３円から１０７円５０銭へ引き上げ年間配当予想を１９０円５０銭（前期１６５円５０銭）としたことが好