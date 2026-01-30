ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎが急反発している。２９日の取引終了後に、ケイマン諸島、ドバイ、及び米デラウェア州にビットコイン投資及びＡＩインフラに関する投資などを行う子会社を設立すると発表したことが好感されている。海外における投資体制の強化を図るのが狙い。なお、子会社３社設立に伴う２６年３月期業績への影響は現時点では軽微としている。 出所：MINKABU PRESS