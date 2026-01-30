アルビレックス新潟は30日、FW谷口海斗(30)がセントラル・コースト・マリナーズ(オーストラリア)へ完全移籍することを発表した。谷口は2021年に新潟へ加入し、昨季はJ1で28試合2得点だった。昨年の大晦日に海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱したことが発表されていた。新天地のセントラル・コースト・マリナーズは25-26シーズンのAリーグで現在最下位となっている。谷口はクラブを通じて以下