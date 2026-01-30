帝国データバンクは30日、2月に値上げが予定されている食品が前年同月から約6割減の674品目になるとの調査結果を発表した。2カ月連続で前年同月を下回り、同社は「値上げの勢いは前年に比べて弱まりつつある」と説明した。3千品目を超える値上げラッシュとなった2025年10月以降は値上げに一服感が見られ、当面は落ち着く見通しだ。2月の値上げ品目を分野別にみると、料理酒やジュースなどの「酒類・飲料」が298品目で最多だ