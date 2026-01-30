秋田地方気象台は「大雪と風雪に関する秋田県気象情報」を午前5時18分に発表しました。県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、大雪となるところがあるでしょう。30日夜遅くにかけて、大雪に注意・警戒してください。また、沿岸の海上では、30日朝から昼過ぎにかけて風雪に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて、東北地方の上空約5,000メートルには氷点下36度以下の寒気