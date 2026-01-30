日本航空（JAL）とマネースクエアは、「JALのマイルが毎日、たくさん、早く、たまるトラリピプログラム」を2月2日から開始する。トラリピFX/CFDの預託証拠金に応じて、対象通貨ペアでの運用の継続で「毎日マイル」、取引成立で「取引マイル」が貯まる。JALカード保有者は「取引マイル」が2倍になる。預託証拠金に応じた「マネースクエアステータス」が高いほど、マイルの積算数が増える。最高のトリプルスターでは、毎日10マイルと