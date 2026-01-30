【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、国家非常事態を宣言し、キューバに石油を供給する国からの輸入品に追加関税を課すための大統領令に署名した。供給国に高関税を課すことで、キューバに対するエネルギー分野への圧力を間接的に強化し、体制を弱体化させる狙い。大統領令によると、30日未明に発効。税率は明らかにしていない。大統領令では、キューバがロシアや中国、イラン、イスラム組織ハマスなど多数の敵対国、