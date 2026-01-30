俳優の高橋一生（４５）が、映画「ラプソディ・ラプソディ」（５月１日公開）に主演することが２９日、分かった。バイプレイヤーとしても知られる利重剛監督が「さよならドビュッシー」以来、１３年ぶりにメガホンをとった長編作。撮影は監督の地元・横浜で行われ、実在のレストランやカフェ、店舗が登場するという。高橋は知らない間に籍を入れられ、思いがけぬ人生を歩む男・夏野幹夫役。出演にあたり「兼ねてから尊敬して