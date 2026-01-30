65歳以上の介護保険料は、市区町村が決めた保険料を、年金支給のタイミングで差し引く形で集めることがあります。通知が届くと、支払い方法が変わるだけで負担が増えるのではと不安になりやすいです。変わりやすいのは、支払いのタイミングと、毎回の引かれ方の見え方です。 年金からの天引きは特別徴収で、条件を満たすと切り替わります 年金から介護保険料が差し引かれる仕組みは特別徴収と呼ばれます。対象になるかど