スマホやゲームは、子どもに悪影響だと批判されがちだ。しかし、小児科医の森戸やすみさんは「スマホやゲームがよくないということはない。たいした根拠もなく子育ての不安を煽る情報が非常に多いので注意が必要だ」という――。写真＝iStock.com／zeljkosantrac※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／zeljkosantrac■子どもとスマホを取り巻く現在の状況「子どもにスマホはよくない」「スマホを子どもに与えると依存症になる