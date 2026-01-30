山崎颯一郎のインスタグラムに登場ドジャースの山本由伸投手が、オリックス時代の同僚・山崎颯一郎投手のインスタグラムにまたしても登場した。そのファッションセンスにも米国メディアが注目している。山本と同い年で2016年のドラフトでオリックスに入団した同期でもある山崎は29日、インスタグラムのストーリーズ機能に写真を投稿。宮城大弥投手や昨年限りで引退した佐野皓大氏らとともに食事会を楽しんだことを報告した。