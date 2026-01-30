巨人・坂本勇人内野手が３０日、宮崎での合同自主トレ３日目に参加した。室内でウォーミングアップ、キャッチボールを開始した。前日２８日は体調不良のため、大事を取って合同自主トレは不参加。ホテルで静養して体調は回復し、１日で練習復帰となった。