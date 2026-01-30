現代の日本人は、非常に疲れている。凄まじい勢いで少子高齢化が進み、社会にどこかどんよりとした雰囲気が漂い、活気がなくなっている日本。物価高や競争社会、スマホやインターネットによる情報の洪水に晒されるなど、もはや私たちが生きているだけでも疲れる仕組みで社会が回っているのです。『半うつ憂鬱以上、うつ未満』（平光源著、サンマーク出版）において、医者である著者は、現代人の深刻な社会問題だが未だ理解が