俳優の高橋一生（４５）が５月１日公開の映画「ラプソディ・ラプソディ」（利重剛監督）に主演することが２９日、分かった。俳優としても活躍する利重監督の「さよならドビュッシー」（２０１３年）以来、１３年ぶりの長編映画。高橋が人付き合いが苦手な男・夏野幹夫をユーモアたっぷりに演じる、心温まる物語だ。以前から尊敬していた利重作品に参加して「不器用な人間同士が、表現の仕方は違いながらも、やさしい世界で出