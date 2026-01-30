女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年1月13日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝今回ご紹介するのは、当時、大学生だったMさんが体験した、あり得ないほどの便秘にまつわる驚きのエピソードです。◆10日以上お通じが…ない！それはMさんが大学3年生の頃だったと言います。試験勉強のストレスで物凄い便秘になってしま