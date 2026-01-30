【ミラノ共同】2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の開催地となるイタリア北部ミラノで29日、秋田、新潟、石川、岡山4県の伝統工芸品の展示会が始まった。五輪の盛り上がりに合わせ、日本の匠の技をPR。国内で伝統工芸品の生産が縮小する中、欧州での販路拡大につなげる狙いだ。展示は2月8日まで。会場は市内の美術館に設けられた。展示されたのは「輪島塗」（石川県）や「備前焼」（岡山県）のほか、ヤマザクラの樹皮から作る「