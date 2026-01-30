大リーグ専門局「MLBネットワーク」は29日（日本時間30日）、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場全20チームのロースターを2月5日午前7時（同6日午前9時）から、同局内で公開すると発表した。世界一を目指す熱き戦いに挑む選手たちがいよいよ決まる。MLBの公式X（旧ツイッター）でも同日に発表することが報告され、日本の大谷翔平、プエルトリコのリンドア、メキシコのアロザレーナ、ベネズ