俳優の中島歩（３７）は「自由」だ。昨年はＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で実直なヒロインの夫を演じてロスを起こし、フジテレビ系「愛の、がっこう。」では粘着質な婚約者役を怪演して話題を呼んだ。放送中のテレ東系「俺たちバッドバーバーズ」（金曜、深夜０・４２）では、さらなる新境地。連ドラ初主演にして大暴れ中だ。「どれだけ自由にやれるか、思いつきに飛びつけるか」。不遇時代の経験が今、花開いている。コー