＜パナマ選手権初日◇29日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドは、日没のためサスペンデッドになった。今季同ツアーを主戦場にする石川遼、大西魁斗、杉浦悠太が出場している。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？同ツアー自身初戦の杉浦悠太は、2バーディ・2ダブルボギーの「72」で回り、2オーバー・暫定69位タイにつけて