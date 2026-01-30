囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第２局が３０日午前９時、広島県尾道市の「Ｒｙｏｋａｎ尾道西山」で始まった。一力遼棋聖（２８）が初手を打ち、挑戦者の芝野虎丸十段（２６）が２手目を打った。３１日午後に終局する見込み。