30日午前6時55分ごろ、JR上野駅で停電が発生し、影響で常磐線の上野―土浦間の上下線などで運転を見合わせた。高崎線の東京―高崎間、宇都宮線の東京―宇都宮間の上下線でも一時見合わせが発生した。JR東日本によると、上野駅の常磐線ホームで架線が断線したためとみられ、原因を詳しく調べている。同社は東京―大宮間で東北新幹線の臨時列車を運転すると発表した。